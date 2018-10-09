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Песков посоветовал «уйти от эмоций» в вопросе драки с участием Мамаева и Кокорина

Роман Захаров
13:50 09.10.2018
По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль обратил внимание на ситуацию с футболистами.
Песков посоветовал «уйти от эмоций» в вопросе драки с участием Мамаева и Кокорина
Фото: Михаил Киреев, РИА Новости

В Кремле обратили внимание на ситуацию с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя драку с участием футболистов.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в расследовании данного инцидента необходимо уйти от эмоций. Песков при этом подчеркнул, что правоохранителям не составит труда разобраться в случившемся.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен совершили нападение на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до нападения на чиновников спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Отметим, что против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам адвоката Дениса Пака Геннадия Удуняна, он подал ходатайство о переквалификации статьи на более тяжелую - «Хулиганство по расовым мотивам».

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