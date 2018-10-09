«Адмирал Макаров»: Севастополь надежно защищен

Створ Севастопольской бухты новый фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» пересекал бодрым ходом морехода, оставившего за кормой тысячи нелегких миль и спешащего поскорее пришвартоваться у родного причала. А таковым теперь для него будет причальная стенка черноморской 30-й дивизии надводных кораблей, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Владимир Сосницкий.

Морские универсалы

У старших братьев нового фрегата - сторожевых кораблей «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» - уже сложилась достаточно содержательная боевая биография. По мнению командира дивизии надводных кораблей контр-адмирала Олега Криворога, эти новые боевые единицы соединения показали себя настоящими ударными морскими универсалами на боевой службе в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, показали свою высокую эффективность в выполнении задач в ряде крупных учений в этой горячей точке. Именно их морские точные залпы ракетами «Калибр» по террористическим группировкам ИГИЛ стали ощутимым вкладом черноморских моряков в борьбу с международным терроризмом. Младший брат в этом семействе фрегатов - «Адмирал Макаров» - старшим старается не уступать.

После спуска на воду со стапелей Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в сентябре 2015 года он прошел заводские ходовые испытания на Балтике и государственные испытания в Балтийском и Баренцевом морях, где экипаж фрегата провел комплекс артиллерийских стрельб по сложным береговым и морским мишенным позициям, а также успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой по береговой цели. Затем на Балтике новый корабль принял участие в нескольких учениях с кораблями Черноморского и Северного флотов. На морском полигоне Балтийского флота ракетный катер «Кузнецк» произвел пуск ракеты-мишени, по которому боевой расчет фрегата метко отработал корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль». 29 июля 2018 года макаровцы принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. А потом из Балтийска корабль взял курс на Атлантику в очередном своем межфлотском переходе. Читать далее...