Мария Захарова прокомментировала конфликт с участием Кокорина и Мамаева

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на скандальный инцидент с футболистами Кокориным и Мамаевым. Официальный представитель ведомства Мария Захарова разместила ироничное замечание на своей странице в Facebook.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?» - заметила Захарова.

Скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева произошел в столичном кафе. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие находятся в больнице с ушибами. Пак, вдобавок ко всему, получил сотрясение мозга.

Спортивные клубы, Российский футбольный союз и министр спорта Павел Колобков уже отреагировали на ситуацию.