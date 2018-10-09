Мария Захарова прокомментировала конфликт с участием Кокорина и Мамаева
В отношении Кокорина и Мамаева заведено уголовное дело. Защита пострадавших настаивает на максимально жестком наказании.
Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на скандальный инцидент с футболистами Кокориным и Мамаевым. Официальный представитель ведомства Мария Захарова разместила ироничное замечание на своей странице в Facebook.
«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?» - заметила Захарова.
Скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева произошел в столичном кафе. Футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пострадавшие находятся в больнице с ушибами. Пак, вдобавок ко всему, получил сотрясение мозга.
Спортивные клубы, Российский футбольный союз и министр спорта Павел Колобков уже отреагировали на ситуацию.