Деньги на ветер: в США раскритиковали «боевой дебют» новейшего F-35B в Афганистане

СМИ США встретило критикой «боевой дебют» новейшего истребителя F-35B в Афганистане. Эксперты недоумевают, почему инновационная военная разработка ценой свыше 100 миллионов долларов применяется для того, чтобы взорвать тайник с автоматами Калашникова и РПГ.

Авторы издания National Interest считают, что вылет истребителя в Афганистан был не более чем пиар-ходом и «большой потерей времени». Они указывают на то, что при совершении операции самолету пришлось преодолеть в общей сложности несколько тысяч километров, лишь чтобы «ликвидировать» обычный схрон с оружием. Помимо большого расстояния, эксперты обратили внимание и на то, что F-35B использовал в «работе» несколько авиационных бомб, стоимость каждой из которых равняется 19 или 22 тысячам долларов.

Позиция издания заключается в том, что использование новейшего истребителя для подобных задач - не лучший пример вложения денег американских налогоплательщиков. К тому же, в Афганистане развернуто достаточно американской авиации для такого рода операций.

Напомним, истребители пятого поколения F-35B впервые показали, на что способны, проведя спецоперацию и нанеся удар по объектам на территории Афганистана. Однако уже через день после этого такой же истребитель потерпел крушение в Южной Каролине. Таким образом, сразу же после первого в истории боевого вылета произошло первое в истории крушение. Пилоту удалось катапультироваться.