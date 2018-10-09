«Доказательство» визита человека на Марс нашли британские СМИ

Таинственную запись, якобы сделанную на борту космического корабля, прибывшего с миссией на Марс, опубликовал на своем YouTube-канале сторонник конспирологических теорий американец Тим Бекерс. Его заключения приводит британское издание Daily Star.

Теоретик утверждает, что видеоролик записан еще в 1973 году, когда NASA якобы отправило трех астронавтов - Нила Армстронга, Базза Олдрина и Владимира Илюшина - к Красной планете. Это полностью опровергает, по мнению Бекерса, заявления NASA о том, что никто и никогда не летал на Марс. Миссия, как говорится в статье, называлась «Redsun» («Красное солнце»).

Якобы основной задачей полета к Марсу было исследование его поверхности, а вот приказа высаживаться на планету никто не давал. По утверждению Бекерса, на борту космического корабля находилось некое специальное оборудование, которое было в состоянии очень детально снимать Красную планету и даже захватывать образцы почвы.

Однако не очень понятно, зачем NASA скрывать эту информацию. Видимо, миссия завершилась успешно, скорее всего, агентству удалось немало узнать. Поэтому никаких поводов не рассказывать о столь выдающемся достижении явно нет.