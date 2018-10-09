Неизвестные разрушили более 20 надгробий на кладбище советских солдат в Польше

На юго-западе Польши совершен акт вандализма. В городе Еленя-Гера осквернили кладбище советских солдат.

Фотографии выложил Ежи Тыц, руководитель общественной организации «Курск», которая занимается восстановлением мемориалов. По его словам, разрушено более 20 надгробий наших солдат, погибших во время боев за Польшу. Кроме того, с постаментов сбиты плиты.

Пока не сообщается, ведет ли полиция поиск злоумышленников, но, как правило, их действия остаются безнаказанными.

Глумления над памятниками участились после того, как в стране был принят закон о запрете пропаганды коммунизма. Он предполагает снос советских монументов и затронет 230 памятников солдатам Красной армии.