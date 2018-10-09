Военные железнодорожники принимают участие в разборе завалов на месте обрушения моста на Транссибе

Военные железнодорожники участвуют в разбор завалов на месте обрушения моста в городе Свободном Амурской области. В работах задействованы около 100 человек, армейские краны, самосвалы и другая спецтехника.

Бетонный виадук рухнул, когда по нему двигался грузовик, а снизу проезжал товарный поезд. Пострадал водитель, у него ушибы и переломы. Сейчас все силы брошены на разбор упавших конструкций, чтобы как можно скорее разблокировать движение по Транссибирской магистрали.

Выбиться из графика могут десять пассажирских поездов. В самом городе веден режим чрезвычайной ситуации. Один из районов находится в транспортной изоляции. Одновременно идет работа над организацией объездного пути.

По предварительной версии, ЧП могло произойти из-за перегруза. Конструкция, которой 36 лет, не выдержала веса самосвала.