Опубликованы кадры избиения Кокориным и Мамаевым еще одного человека

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин до нападения на чиновников в одной из московских кофеен избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Видеозапись инцидента была опубликована Telegram-каналом 112.

Конфликт между спортсменами и мужчиной произошел недалеко от столичной гостиницы «Пекин». Водитель Виталий Соловчук сделал замечание шумной компании, в которой были в том числе игроки «Зенита» и «Краснодара», после что его избили. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Телеведущая, в свою очередь, подтвердила факт нападения на своего водителя, однако не стала уточнять, кто именно это сделал.

Драка возле «Пекина» произошла за 40 минут до того, как Кокорин и Мамаев пришли в кофейню в центре Москвы, где напали на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

В настоящий момент известно, что против футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам адвоката Дениса Пака Геннадия Удуняна, он подал ходатайство о переквалификации статьи на более тяжелую - «Хулиганство по расовым мотивам».