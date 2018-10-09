Депутаты Госдумы выступили за запрет Wi-Fi в школах и детских садах

В российской Госдуме предложили запретить Wi-Fi в детских садах и школах. Запрос на рассмотрение инициативы уже готовится.

По мнению депутата Ивана Сухарева, высокоскоростной беспроводной Интернет отвлекает детей от занятий и негативно сказывается на их здоровье. Также он напомнил, что в Европе уже долгое время введены ограничения на Wi-Fi в школах и детсадах.

По словам Сухарева, Франция приняла подобный закон еще три года назад, потому что «волны от электронных устройств провоцируют рак и другие заболевания».

«Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной Интернет не скажется на уровне обучения, наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное, без риска для себя», - передает RT слова депутата.

Между тем компания SpaceX в течение нескольких лет рассказывала о своих планах по запуску сети низкоорбитальных спутников, благодаря которым может быть обеспечен высокоскоростной интернет-доступ по всей планете. Несмотря на то что детали этого проекта все еще держатся в секрете, первые прототипы спутников уже готовы к началу использования.