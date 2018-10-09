Барнаульский судья вернул в прокуратуру уголовное дело Марии Мотузной

Уголовное дело об экстремизме в отношении студентки Марии Мотузной получило продолжение. Накануне Индустриальный суд Барнаула вернул материалы на доследование в прокуратуру. На этом настаивала как сторона обвинения, так и защита девушки.

Мотузная обвиняется сразу по двум статьям: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. В совокупности студентка может отправиться за решетку на пять лет.

Несколько лет назад она опрометчиво разместила на своей странице в социальной сети ряд провокационных фотографий, сообщает РИА Новости. Защита девушки уверена в благополучном исходе дела, так как срок давности по подобным статьям истекает 15 октября.

На прошлой неделе стало известно о том, что президент Владимир Путин частично декриминализовал статью об экстремизме, внеся соответствующие поправки в законопроект. Отныне сотрудники правоохранительных органов не смогут преследовать тех, кто впервые преступил закон, и не будут возбуждать уголовных дел в тех случаях, когда действия обвиняемых «не представляли серьезных угроз для основ конституционного строя и безопасности государства».

Отвечать перед законом придется лишь в случае рецидива.