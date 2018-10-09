Эксперты рассказали, что ждет россиян после внедрения электронных паспортов

Сегодня пресс-служба Кабинета министров сообщила, что в правительстве уже начата разработка законопроекта о переводе на новую версию основного документа, удостоверяющего личность.

Аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин полагает, что такой переход - это необходимость в быстро развивающемся мире.

«Это необходимость. Мы в будущем будем пользоваться такого рода документами в том или ином виде», - уверен эксперт.

Он предположил, что неким «хранилищем» для личных данных могут стать либо пластиковая карта, либо мобильный телефон.

Муртазин отметил, что сейчас в России такие технологии внедряются повсмеместно.

«Россия - страна, которая внедряет подобные массовые технологии. МФЦ в самом начале работали не всегда корректно. А сегодня люди жалуются на то, что им приходится ждать десять минут», - рассказал он.

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов обратил внимание на то, что необходимо очень тщательно продумать механизм защиты персональных данных.

«Беспокоиться нужно о том, как будут защищаться те данные, которые будут храниться на электронных носителях», - сказал он в диалоге со «Звездой».

Эксперт отметил, что уже сейчас есть случаи воровства личных данных. И, как следствие, люди вдруг узнают, что мошенники взяли на их имя кредит или переоформили квартиру.

«Чтобы максимально обезопасить граждан, взят очень продолжительный срок. Именно чтобы прорабоать все механизмы защиты персональных данных от кражи», - объяснил Власов.

По его мнению, сейчас никаких технических препятствий для перехода на электронные паспорта уже нет.

Напомним, сегодня в правительстве сообщили о сроках перехода россиян на новые электронные паспорта. Постепенный перевод начнется в 2021 году. Предполагается, что в конечном итоге электронные документы должны полностью заменить бумажные. Такой паспорт будет хранить всю значимую информацию о человеке: его паспортные данные, прописку, СНИЛС, водительские права, медстраховку и другие значимые сведения.