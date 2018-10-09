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На Украине обвинили Россию во взрывах на военном складе в Ичне

Егор Левин
11:47 09.10.2018
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян нашли виновного в произошедшем в Черниговской области инциденте.
На Украине обвинили Россию во взрывах на военном складе в Ичне
Фото: npu.gov.ua

Украинские политики сошлись во мнении, что взрывы на военных складах в Черниговской области стали следствием «диверсии России».

Как выразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, Украина не учится на своих ошибках. Свое мнение политик мотивировала тем, что взрывы на военных складах на территории страны стали практически обычным явлением.

«Сегодня страшная катастрофа в Ичне на Черниговщине. Или это диверсии России, или собственная бесхозяйственность и халатность», - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что факт остается фактом и Украина «не защищена, никаких выводов из предыдущего опыта не сделано, виновные не найдены и не наказаны».

В свою очередь, глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян также заявил о следе РФ в происшествии в Ичне. Более того, он сравнил инцидент с боевыми действиями недалекого прошлого.

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии... Вмешательствах в выборах по всему миру? Как и во взрывах на украинских складах? Ответ один: Россия - Москва - Кремль», - написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним, в Черниговской области Украины произошла серия взрывов на военном складе. По всей территории области и вдоль государственной границы введены ограничительные меры.

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