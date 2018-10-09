Часть воздушного пространства над Черниговской областью закрыта из-за взрывов на военном складе

Украинское правительство приняло решение закрыть воздушное пространство в радиусе 30 километров от эпицентра возгорания на складах 6-го арсенала возле Ични в Черниговской области.

«В связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области в целях безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров», - говорится в опубликованном в Facebook сообщении украинского министерства инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Украине в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. Местные спасатели эвакуировали более десяти тысяч человек из опасной зоны.

Позже пользователи Сети опубликовали видеозапись, на которой был запечатлен момент взрыва.