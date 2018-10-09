Возле Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Курильских островов.

«В 18:45 местного времени произошло землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром в 146 километрах восточнее острова Онекотан. Глубина эпицентра - 56 километров», - рассказал представитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».

Он добавил, что в результате буйства стихии жертв и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась, однако могут быть афтершоки.

Напомним, чуть ранее возле Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 балла.