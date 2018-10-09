«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года

Британский видеоредактор Стюарт Хамфрис выложил в Сеть фотографию 1943 года, на которой английские рабочие пришли на пляж в солнечный день. Однако пользователи разглядели в самом центре снимка мужчину, который рассматривает что-то в руках. Тут же возникли предположения, что человек проверяет свой смартфон. Видимо, больше рабочему разглядывать именно в такой позе нечего.

Кроме непонятного предмета в руках, больше человек на снимке ничем не выделяется. Одет он по моде тех лет, никто не обращает на него внимания.

«Британские рабочие сбежали на пляж - этот снимок был сделан на некоем корнуоллском пляже в 1943 году (будет здорово, если кто-нибудь из вас узнает, что это конкретно за место)», - написал Хамфрис.

Пользователи начали убеждать видеоредактора, что загадочный рабочий маскируется, а на самом деле, он – путешественник во времени. Хамфрис же весьма резонно заметил, что человек может просто скручивать папиросу.

«Путешественник во времени» из начала XXI века в 1940 году

В канадском музее в 2012 году на выставке появилась фотография, которая была сделана в 1941 году. На ней люди пришли на открытие моста в Ванкувере. Однако среди одетых по моде тех годов заметен человек в современных черных очках и кардигане. Он куда больше напоминает современного жителя мегаполиса, но уж никак не работягу из 1941 года. Специалисты забрали фотографию и долго изучали ее на предмет монтажа. Но пришли к выводу, что подделать ее было невозможно. Объяснить это явление ученым пока не получается.

Полет в будущее Виктора Годдарда

Господин Годдард был английским летчиком, которого в 1935 году отправили облететь заброшенный аэродром недалеко от Эдинбурга. Когда он вернулся с задания, то рассказал историю, в которую не верили еще четыре года. Он совершил облет и уже собирался взять курс на аэродром базирования, как внезапно попал в мутное желтое облако. Когда Годдарду удалось из него удалось вынырнуть, ему открылась удивительная картина: взлетное поле было отремонтировано, возле новых ангаров стояли почему-то желтые машины, а между ними бродили механики в синих комбинезонах.

Ни такой расцветки самолетов, ни подобной формы еще не было в британских Королевских военно-воздушных силах. Зато в 1939 году «пророчество» Годдарда сбылось - самолеты действительно стали красить в желтый, а механикам - выдавать именно синие комбинезоны. А аэродром под Эдинбургом привели в порядок.

Швейцарские часы из гробницы

В 2008 году китайские археологи обнаружили в гробнице императора Си Цина необычную вещь, которая никак не могла туда попасть еще в XV веке, - швейцарские часы. Стрелки их застыли на 10:06. На задней крышке можно было даже разглядеть надпись, гласившую, что данные часы сделаны именно в Швейцарии. Пока ученым не удалось объяснить, каким образом они попали в нетронутую гробницу.