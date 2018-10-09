«Хулиганство по расовым мотивам» - адвокат избитого Кокориным чиновника рассказал о ходе следствия

Адвокат избитого чиновника Минпромторга Геннадий Удунян рассказал о ходе расследования уголовного дела и состоянии своего подзащитного. Сейчас Денис Пак находится в больнице. У мужчины многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В настоящее время мы ходатайствуем о переквалификации на более тяжкую статью "Хулиганство по расовым мотивам". Ведется следствие. До сих пор никто не позвонил и не извинился. О судьбе футболистов нам ничего не известно», - сказал Удунян.

Инцидент, который может положить конец спортивной карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошел накануне в центре Москвы. Футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар», предположительно, находясь в нетрезвом состоянии, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В ход пошли стулья и кулаки. С места драки футболисты сбежали, а пострадавших отправили в больницу.

На инцидент уже отреагировали министр спорта РФ Павел Колобков и руководство футбольных клубов «Краснодар» и «Зенит».