Опубликованы кадры задержания ФСБ банды подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности РФ пресекла деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом самодельных взрывных устройств (СВУ), а также огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа.

По данным фактам следственные подразделения территориальных органов безопасности ФСБ России возбудили ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

По информации пресс-службы ФСБ РФ, в Петрозаводске и Санкт-Петербурге задержаны три активных участника преступной группы, которые были заключены под стражу. Силовики изъяли у злоумышленников 36 СВУ, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия, 1400 различных патронов, две гранаты, более 100 основных частей оружия, а также инструменты для его ремонта и изготовления.

Благодаря действиям сотрудников спецслужб также была прекращена деятельность лаборатории по переработке, ремонту оружия и изготовлению СВУ в Петрозаводске и мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление возможной причастности членов группировки к совершению других преступлений.