Стало известно о состоянии пострадавшего в драке с Кокориным чиновника Минпромторга

Пострадавший в драке с футболистом Александром Кокориным чиновник Минпромторга получил закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сейчас Денис Пак госпитализирован. Об этом рассказал его адвокат Геннадий Удунян.

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни. Мой доверитель сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удары по голове и лицу», - рассказал адвокат.

Инцидент произошел накануне в одном из столичных кафе. Денис Пак вместе с директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным сидели за столиком, когда рядом расположились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Спортсмены были явно навеселе, вели себя шумно и не реагировали на замечания персонала. После того как Денис Пак попросил их вести себя потише, завязалась драка. На кадрах с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове.

Очевидцы побоища утверждают, что игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» находились в неадекватном состоянии, возможно, были пьяны. Пострадавшие в драке Пак и Гайсин доставлены в больницу. Дебоширы скрылись с места происшествия до прибытия сотрудников полиции.

За свое поведение Кокорин и Мамаев ответят не только перед правоохранительными органами. Ранее стало известно, что министр спорта РФ Павел Колобков исключил футболистов из состава сборной России. По мнению главы спортивного министерства, эти игроки не заслуживают снисхождения.