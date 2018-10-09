Названы автомобили, владельцы которых наиболее часто попадают в аварии

Эксперты рассказали, на каких автомобилях чаще всего ездят виновники ДТП в России. По информации аналитиков Института риска «АльфаСтрахование», наиболее часто в аварии попадают владельцы отечественных автомобилей эконом-класса.

Специалисты провели анализ свыше 180 тысяч страховых случаев клиентов «АльфаСтрахования» по ОСАГО за последние годы. Выяснилось, что водители Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ становились виновниками в 40% ДТП от общего числа аварий.

Также, согласно результатам проведенного исследования, женщины наиболее часто попадают в аварии на автомобилях Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Nissan. Виновники ДТП среди мужской части населения РФ предпочитают Lada, Toyota и ГАЗ.

«Автомобили российского производства не только самые популярные и распространенные в России, но их еще часто покупают, чтобы набраться опыта, поэтому аварии с их участием - не редкость», - объяснил руководитель департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов большой процент участия водителей отечественных автомобилей в авариях.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали автомобили российского рынка, способные работать на самом дешевом топливе.