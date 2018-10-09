«Следы кражи заметают» - жители Черниговской области сообщают о мощных взрывах на военном складе

В социальных сетях распространяется все больше сообщений о взрывах на военных складах в украинской Ичне. Люди ужасаются происходящему, комментарии говорят о том, что инцидент действительно масштабный.

«Я живу в 100 километрах (от места взрыва - прим. ред.). Очень мощные взрывы. Телевидение не работает, радио тоже, служба, которая должна взаимодействовать с населением, исчезла», - пишут пользователи.

Очевидцы из близлежащих районов сообщают о проведении эвакуации на протяжении 50 километров. Однако четких указаний по этому поводу не поступает.

«Какой план эвакуации? Дайте мне ясный регламент. Что делать людям? Пока нет никаких уведомлений, люди не знают, что делать. Как быть с теми, кто находится в этом районе?» - пишут в комментариях к сообщению Министерства обороны Украины в Facebook.

Кто-то из пользователей считает, что таким образом украинские вооруженные силы избавляются от доказательств воровства со складов.

«Следы кражи заметают? Это не первый раз и, как я понимаю, не последний!» - написал пользователь.

Еще один предположил, что взрывы на военных складах связаны с учениями в Гончаровске и он даже «видел колонну тяжелой техники».

Интенсивность взрывов на складе с боеприпасами также велика и составляет два-три взрыва в секунду. Из-за взрывов и возникшего вследствие них пожара возбуждено дело по статье о небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, в Черниговской области Украины в населенном пункте Ичня произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль государственной границы введены ограничительные меры.