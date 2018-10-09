В СК прокомментировали обрушение моста на Транссибе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения автомобильного моста в Амурской области. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказали в СУ СКР по региону.

«9 октября 2018 года в городе Свободном Амурской области произошло частичное обрушение автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями. По данному факту следственным отделом по городу Свободному СУ СКР по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», - сказал корреспонденту «Звезды» старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

В ведомстве также сообщили, что, согласно предварительным данным, во время обрушения двух пролетов моста по нему следовал грузовой автомобиль.

«Водитель данного автомобиля сейчас доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа», - добавил Лубинский.

Представитель СУ СКР по Амурской области отметил, что «следственными органами в рамках проверки будет дана оценка соблюдений правил эксплуатации данного сооружения и действиям должностных лиц, ответственных за эту эксплуатацию» и в случае выявления признаков состава преступления - возбуждено уголовное дело.

Напомним, во вторник, 9 октября, в Амурской области в городе Свободном автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав.