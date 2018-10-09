«Самые продвинутые системы ПВО в мире» - на Западе объяснили популярность российских С-400 в других странах

Российские ЗРК С-400 являются высокотехнологичным оружием, возможности которого привлекают другие государства. Такое заявление сделал специалист Стокгольмского института исследования проблем мира Симон Веземан во время беседы с журналистами.

Эксперт уверен, что С-400 - одни из самых продвинутых систем ПВО в мире.

«РЛС и другая аппаратура наблюдения в С-400, как и их ракеты, действуют на обширной дистанции. Радары могут видеть цели на расстоянии 600 километров, а дальность полета ракет составляет 400 километров. Они (комплексы - прим. ред.) способны выслеживать сразу большое количество возможных целей, в том числе те, которые используют технологии "стелс"», - приводит «Аль-Джазира» слова Веземана.

Эксперт при этом подчеркнул, что С-400 обладают высокой мобильностью. Зенитные ракетные комплексы могут за несколько минут провести сразу три операции: развертывание, выстрел и перемещение в другое место.

Сейчас контракты о закупке С-400 уже подписали Китай, Индия и Турция. Переговоры о поставках этого вида вооружения также ведут Саудовская Аравия и Индия.

Веземан уверен, что, невзирая на угрозы ухудшения отношений с США, эти государства не откажутся от планов по приобретению российских ЗРК. В частности, считает специалист, для Турции покупка С-400 стала своего рода «проектом гордости».

«То, что Турция не преклоняется перед США, демонстрирует, что она сама себе хозяин и может бросать вызов Соединенным Штатам и НАТО», - резюмировал эксперт.

Напомним, в США действует закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), принятый летом прошлого года. Документ предусматривает введение ограничительных мер против российского оборонно-промышленного комплекса, а также в отношении стран, закупающих российское оружие.