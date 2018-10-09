Глава NASA хочет видеть Россию главным партнером в лунной программе США

Американский политик и директор NASA Джим Брайденстайн посетил Москву с частным визитом. Он побывал в Звездном городке и осмотрел тренировочную базу космонавтов. А после не забыл и про Красную площадь, на которой записал обращение для подписчиков официальной страницы NASA в Twitter.

Брайденстайн подчеркнул, что космическое сотрудничество России и США началось очень давно и его следует поддерживать.

«Несмотря на то что интересы наших стран не всегда схожи, мы должны сохранять сотрудничество в космическом пространстве. В будущем нам хотелось бы отправиться на Луну, и в наших интересах, чтобы Россия была главным партнером этой программы», - заявил глава NASA.

Брайденстайн лично приступит к развитию партнерских отношений двух стран. Он прочитает публичную лекцию в МГУ, а затем вылетит на космодром Байконур, где примет участие в запуске очередной экспедиции к Международной космической станции.