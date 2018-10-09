В недавно освобожденном Ярмуке власти начали расчистку города

Сирийские власти начали расчистку города Ярмук в пригороде Дамаска. Он был освобожден одним из последних, всего несколько месяцев назад, и уже сегодня военные успешно разминировали руины города. Сейчас в этих кварталах относительно безопасно.

Тем не менее часть района все еще закрыта для мирных жителей, и вернуться им разрешат только после того, как экскаваторы уберут огромные завалы из бетона и металла.

Под контролем террористов Ярмук был все семь лет, и сейчас жители со страхом вспоминают это время. Битва за Ярмук, по словам сирийских военных, была, пожалуй, одной из самых тяжелых. Возвращение города к мирной жизни тоже не будет легким. Объем работ просто колоссальный - боевики не оставили целым ни одного дома, поэтому Ярмук придется отстраивать заново.

Ранее «Звезда» опубликовала эксклюзивные кадры разминирования пригорода сирийской столицы.