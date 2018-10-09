Британия отказалась комментировать сообщения о киберударах по России
При этом британские власти не забыли упомянуть, что наступательный киберпотенциал у страны есть.
Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Власти Великобритании отказались комментировать скандальную публикацию о киберударах, которые Соединенное Королевство готовится нанести по России. Как сообщили в российском посольстве в Лондоне, Форин-офис не подтверждает и не опровергает материал, напечатанный газетой Sunday Times.
Его предлагают рассматривать как «проявление свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается». Однако при этом британские власти не забывают упомянуть, что наступательный киберпотенциал у страны есть.
Ранее Sunday Times написала, что британские спецслужбы в ответ на «российскую агрессию» могут оставить Москву без электричества.
Позже посольство РФ потребовало от Лондона прокомментировать возможный киберудар по Москве.