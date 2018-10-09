Британия отказалась комментировать сообщения о киберударах по России

Власти Великобритании отказались комментировать скандальную публикацию о киберударах, которые Соединенное Королевство готовится нанести по России. Как сообщили в российском посольстве в Лондоне, Форин-офис не подтверждает и не опровергает материал, напечатанный газетой Sunday Times.

Его предлагают рассматривать как «проявление свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается». Однако при этом британские власти не забывают упомянуть, что наступательный киберпотенциал у страны есть.

Ранее Sunday Times написала, что британские спецслужбы в ответ на «российскую агрессию» могут оставить Москву без электричества.

Позже посольство РФ потребовало от Лондона прокомментировать возможный киберудар по Москве.