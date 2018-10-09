Полет МиГ-21 произвел фурор среди американских экспертов

Зрелищное видео полета самолета третьего поколения МиГ-21 выложило в Facebook министерство национальной обороны Румынии.

На кадрах видно, как летчик демонстрирует фигуры высшего пилотажа на советском истребителе МиГ-21. Происходящее на экране больше похоже на компьютерную игру, чем на реальный полет на истребителе.

Издание The Drive отмечает, что ролик достоин места в подборке лучших выступлений на авиашоу в истории.

Разработанный в СССР в 60-е годы XX века сверхзвуковой МиГ-21 является легким фронтовым истребителем-бомбардировщиком третьего поколения. Сейчас самолет состоит на вооружении двух десятков стран, в том числе Румынии.