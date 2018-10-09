В МВФ спрогнозировали рост ВВП России в 2019 году

Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,8%, прибавив к прошлому значению 0,3 процентных пункта. Новые данные указаны в регулярном обзоре мировой экономики за октябрь.

МВФ прогнозировал рост российской экономики. Ранее указывалось, что она поднимется на 1,7% в 2018 году и на 1,5% в 2019-м. Но в последнем обзоре цифры стали еще больше, и теперь на следующий год указывается 1,8%, а прогноз на текущий год не изменился.

По сообщениям фонда, изменение данных мониторинга связано с ростом цен на энергоносители.

Между тем ранее сообщалось, что американский доллар может быть постепенно вытеснен из мирового оборота валютой других стран. Произойдет это не сразу, а постепенно, вместе с ростом товарооборота в резервных валютах.