Огненное зарево в небе над Украиной: опубликованы кадры взрывов на военном складе под Черниговом

Пользователи Сети опубликовали видеозапись взрыва на военном складе в Черниговской области. На кадрах, размещенных в Facebook, видно, как ночное небо озаряется от огненных вспышек, при этом отчетливо слышны громкие хлопки.

Ранее сообщалось, что на Украине в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. Местные спасатели эвакуировали более 10 тысяч человек из опасной зоны.

Как сообщает Министерство обороны Украины, на месте ЧП работают экстренные службы, ожидается прибытие начальника Генерального штаба. В данный момент масштаб происшествия уточняется.