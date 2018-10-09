Огненное зарево в небе над Украиной: опубликованы кадры взрывов на военном складе под Черниговом
Украинские экстренные службы эвакуировали более 10 тысяч человек из опасной зоны.
Фото: Alabrie,l Twitter
Видео: UA: Чернігів, Facebook
Пользователи Сети опубликовали видеозапись взрыва на военном складе в Черниговской области. На кадрах, размещенных в Facebook, видно, как ночное небо озаряется от огненных вспышек, при этом отчетливо слышны громкие хлопки.
Ранее сообщалось, что на Украине в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. Местные спасатели эвакуировали более 10 тысяч человек из опасной зоны.
Как сообщает Министерство обороны Украины, на месте ЧП работают экстренные службы, ожидается прибытие начальника Генерального штаба. В данный момент масштаб происшествия уточняется.