В Черниговской области на Украине произошел взрыв на военном складе
На месте происшествия развернут штаб ликвидации, масштаб происшествия уточняется.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Видео: UA: Чернігів, Facebook
На Украине в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль государственной границы введены ограничительные меры.
В районе населенного пункта Ичня произошел взрыв на технической территории. На месте развернут штаб ликвидации и осуществляется эвакуация людей - уже около 10 тысяч человек покинули опасную область.
Как сообщает Министерство обороны Украины, на месте работают экстренные службы и ожидается прибытие начальника Генерального штаба. В данный момент масштаб происшествия уточняется.