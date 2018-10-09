В Черниговской области на Украине произошел взрыв на военном складе

На Украине в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. По всей территории области и вдоль государственной границы введены ограничительные меры.

В районе населенного пункта Ичня произошел взрыв на технической территории. На месте развернут штаб ликвидации и осуществляется эвакуация людей - уже около 10 тысяч человек покинули опасную область.

Как сообщает Министерство обороны Украины, на месте работают экстренные службы и ожидается прибытие начальника Генерального штаба. В данный момент масштаб происшествия уточняется.