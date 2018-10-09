Болгарские правоохранители рассказали о ходе расследования убийства тележурналистки

Убийство директора частного телеканала TVN тележурналистки Виктории Мариновой является актом «чрезвычайной жестокости». Соответствующее заявление сделала генпрокурор Болгарии Сотив Цацаров в беседе с корреспондентом TVN.

Руководитель болгарского МВД Младен Маринов, в свою очередь, рассказал, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают все версии случившегося, в том числе профессиональную деятельность убитой. По словам министра, специалисты составляют психологический портрет преступника.

Цацаров и Маринов также сообщили, что в настоящий момент нет подозреваемого в убийстве журналистки. А по словам официального представителя болгарского МВД Теодора Атанасова, правоохранители сейчас проверяют лиц, склонных «совершать такие преступления».

Ранее сообщалось, что в Болгарии жестоко убили тележурналистку и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Тело 30-летней девушки было найдено в парке города Руса рядом с рекой Дунаем. Отметим, что в сентябре Маринова запустила собственное шоу, где занималась расследованием махинаций с деньгами Европейского союза.

Позже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что он шокирован жестоким убийством журналистки Виктории Мариновой.