Момент обрушения моста в Свободном попал на видео

В Амурской области мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Два пролета виадука на улице Михайло-Чесноковской упали на пути в момент, когда по ним двигался грузовой автомобиль.

Момент обрушения попал на видео камер наблюдения. В ролике видно, как начинает падать левая часть моста. В этот момент внизу движется грузовой поезд, а на мост въезжает автомобиль. Видео опубликовано на Youtube-канале «Amur.info».

По сообщениям МЧС по Амурской области, на месте работают экстренные службы, в Главном управлении ведомства развернут оперативный штаб.