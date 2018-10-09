Intel представила процессоры Core девятого поколения

Корпорация Intel представила новые процессоры Core девятого поколения. Флагманом новой линейки стал Intel Core i9-9900K, который, уверяют в компании, является «лучшим игровым процессором».

По информации The Verge, новинка состоит из восьми ядер и шестнадцати потоков с базовой частотой в 3,6 ГГц, которые можно «разогнанать» до 5 ГГц. Кроме того, было представлено девятое поколение процессоров Core i7 и Core i5. В новый i7-9700K включено восемь ядер и восемь потоков с базовой частотой 3,6 ГГц, а новый i5-9600K имеет шесть ядер и шесть потоков с базовой частотой 3,7 ГГц.

Представители корпорации сообщают, что поставки предзаказов и розничные продажи новых процессоров начнутся с 19 октября. Приобрести процессор Core i5-9600K можно будет за 262 доллара, цена Core i7-9700К составит 374 доллара, купить Core i9-9900К можно будет за 488 долларов.

Ранее сообщалось, что финский разработчик антивирусов F-Secure обнаружил новую уязвимость в технологии Intel, с помощью которой можно получить удаленный доступ к настройкам компьютера.