В Амурской области мост обрушился на поезд

В Амурской области в городе Свободный мост обрушился на железнодорожный состав. Инцидент произошел 9 октября около 11 часов.

Во время обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль. МЧС сообщает об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим «чрезвычайной ситуации».