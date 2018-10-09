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В Амурской области мост обрушился на поезд

Егор Левин
06:27 09.10.2018
Во время обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль, МЧС сообщает об одном пострадавшем.
Видео: Amur.info / Youtube

В Амурской области в городе Свободный мост обрушился на железнодорожный состав. Инцидент произошел 9 октября около 11 часов.

Во время обрушения по мосту проезжал грузовой автомобиль. МЧС сообщает об одном пострадавшем. На месте работают экстренные службы. В Главном управлении МЧС России по Амурской области развернут оперативный штаб, подразделения переведены в режим «чрезвычайной ситуации».

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