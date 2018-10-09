Названы самые популярные смартфоны среди россиян

Сервис объявлений «Юла» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что средняя стоимость проданного поддержанного смартфона в третьем квартале 2018 года составила 9,85 тысячи рублей. Более половины покупок пришлось на модели iPhone. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным аналитиков, средняя стоимость проданного гаджета снизилась на 9% по сравнению со вторым кварталом текущего года. Лидируют в списке смартфоны Apple, за которыми следуют Samsung, Xiaomi и Sony.

Самой популярным гаджетом стал iPhone 5s со средней ценой 6,3 тысячи рублей. На втором месте оказался iPhone 6, а замыкает рейтинг востребованных смартфонов iPhone 6s.

Несмотря на то, что в рейтинге лидирует Apple, количество проданных iPhone компании в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом сократилось на 12%. Штучные продажи Samsung также сократились на 12%. В штучном выражении повысились продажи только у Xiaomi и Huawei – на 1% и 29% соответственно. При этом смартфоны последних еще и подорожали в среднем на 10%, а цена iPhone выросла на 4%.Стоимость Xiaomi возросла на 2%.