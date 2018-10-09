В районе Курильских островов зафиксировали землетрясение

Возле Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал геофизической службы РАН.

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр подземных толчков располагался в 166 километрах от необитаемого острова Симушир. Глубина гипоцентра составила 119 километров.

Собеседница агентства сообщила, что жители островов не ощутили землетрясение.