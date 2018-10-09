Самолет Ил-76 МЧС России доставил гумпомощь в Индонезию

Россия по просьбе индонезийской стороны направила гуманитарнуюпомощь населению Индонезии, пострадавшему от землетрясения.

В составе груза передвижные электростанции, палатки, одеяла, а также установки для очистки воды. Гуманитарная операция осуществлялась МЧС России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.

В начале месяца на индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясение, которое спровоцировало цунами. Число жертв достигло почти 2000 человек.

Индонезия находится в самой сейсмически опасной зоне мира. За год здесь регистрируется до семи тысяч землетрясений.