В правительстве рассказали о сроке перевода россиян на электронные паспорта

Постепенный перевод россиян на электронные паспорта начнется в 2021 году. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Планируется, что электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный документ. В пресс-службе ведомства рассказали, что он может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом, на который будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует паспорте, а еще и СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Также должен быть создан единый реестр данных всех граждан России.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, заниматься разработкой проекта будут заниматься Министерство экономического развития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов уже дал соответствующее поручение.

Согласно данным «Ведомостей», цена реформы по переводу граждан России на электронные паспорта может составить 114,4 миллиарда рублей до 2024 года. Эту сумму возместят за счет госпошлины на получение нового документа.