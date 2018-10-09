Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве рассказали о сроке перевода россиян на электронные паспорта

Екатерина Масло
04:54 09.10.2018
Электронный паспорт объединит всю юридически значимую информацию о своем владельце. Кабинет министров уже начал разработку законопроекта о переводе на новую версию основного документа, удостоверяющего личность.
В правительстве рассказали о сроке перевода россиян на электронные паспорта
Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Постепенный перевод россиян на электронные паспорта начнется в 2021 году. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Планируется, что электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный документ. В пресс-службе ведомства рассказали, что он может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом, на который будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует паспорте, а еще и СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Также должен быть создан единый реестр данных всех граждан России.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, заниматься разработкой проекта будут заниматься Министерство экономического развития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов уже дал соответствующее поручение.

Согласно данным «Ведомостей», цена реформы по переводу граждан России на электронные паспорта может составить 114,4 миллиарда рублей до 2024 года. Эту сумму возместят за счет госпошлины на получение нового документа.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2018, 13:22
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Дата09.10.2018, 05:20
Неотложная помощь: первый военный ледокол «Илья Муромец» задействовали в учениях Северного флота
Дата08.10.2018, 23:25
ФК «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в московском кафе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата08.10.2018, 18:08
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:27 В стране и мире
Видео
В Амурской области мост обрушился на поезд
05:06 ОПК
Эксперт рассказал об особенности малого корабля, вооруженного «Калибрами»
03:23 В стране и мире
Милорад Додик признал легитимность референдума в Крыму
02:10 В стране и мире
Ученые впервые отредактировали ДНК эмбриона в материнской утробе
01:24 Спорт
Видео
Фанаты Нурмагомедова сорвали его выступление и чуть не затоптали друг друга: видео
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.