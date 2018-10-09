Россия избежала экономического кризиса – Медведев
По словам Медведева, во многом положительную тенденцию и стабильность в экономике России удалось удержать благодаря своевременному принятию экономикополитических решений.
Фото: Russian Government Press Office, Globallookpress
России удалось избежать экономического кризиса и не попасть в ловушку политического. Об этом написал премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».
«Мы предотвратили развертывание макроэкономического кризиса, смягчили острые финансовые проблемы… избежали кризиса банковской системы», — заявил Медведев.
По словам Медведева, во многом положительную тенденцию и стабильность в экономике России удалось удержать благодаря своевременному принятию экономикополитических решений.