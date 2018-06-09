В Новосибирске до летного состояния восстановят уникальный Ил-2

В Новосибирский государственный технический университет доставили уникальный штурмовик времени Великой Отечественной войны, поднятый со дна озера Кулонг в Мурманской области. Работы по подъему были проведены силами фонда «Крылатая память Победы» и при участии специалистов управления глубоководных исследования Министерства обороны России.

Штурмовик Ил-2 является уникальным в силу своей редкой одноместной модификации. Таким образом, после восстановления он станет единственным в мире летающим самолетом такого типа - два других восстановленных и летающих Ил-2 являются двухместными.

Работами по реставрации самолета займется компания «Авиареставрация» на базе Новосибирского государственного технического университета. Предполагается, что машину восстановят до летного состояния, как и два предыдущих Ил-2. В этом качестве легендарный самолет будет очень востребован на исторических авиасалонах по всему миру.

Данный штурмовик принадлежал капитану Александру Каличеву и был приписан к 3-й эскадрилье 46-го штурмового авиаполка Северного флота. Машину подбили из зениток 22 августа 1943 года в ходе штурма вражеского аэропорта Луостари. Даже будучи подбитым, Каличев продолжил штурм и смог вернуться на свою территорию, где посадил самолет на озеро.