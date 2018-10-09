Автомобиль на полной скорости влетел в фонарный столб на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы автомобиль Lada на полной скорости врезался в матчу уличного освещения.

Авария произошла в районе Котловка на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов. В результате один человек получил ранения и один погиб.

По данным столичного управления ГИБДД, водитель Lada не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.

Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники медицины катастроф. Обстоятельства ДТП выясняются.