Автомобиль на полной скорости влетел в фонарный столб на юго-западе Москвы
В результате аварии один человек получил ранения и один погиб.
На юго-западе Москвы автомобиль Lada на полной скорости врезался в матчу уличного освещения.
Авария произошла в районе Котловка на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов. В результате один человек получил ранения и один погиб.
По данным столичного управления ГИБДД, водитель Lada не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения.
Сейчас на месте аварии работают полицейские и сотрудники медицины катастроф. Обстоятельства ДТП выясняются.