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Ученые рассказали о смертельной опасности губок для мытья посуды

Екатерина Масло
03:30 09.10.2018
Эксперты выяснили, что губки для мытья посуды кишат огромное количество всевозможных бактерий.
Ученые рассказали о смертельной опасности губок для мытья посуды
Фото: pixabay.com

Специалисты из университета Аризоны исследовали губки для мытья посуды и выяснили, что всего на шести квадратных сантиметрах губки кишат около 10 миллионов всевозможных бацилл.

По данным ученых, на губках живет значительное количество кампилобактер – бактерий, которые вызывают острые инфекционные заболевания, характеризующиеся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.

Ученые из Германии, которые проводили аналогичное исследование, получили еще менее обнадеживающие результаты. Они исследовали губки из поролона. Специалисты выяснили, что на одном кубическом сантиметре такой губки германские специалисты нашли не менее 20-ти миллиардов микроорганизмов. Среди них есть бактерии, которые вызывают менингит и пневмонию.

Эксперты считают, что бактерии живут и размножаются не столько на поверхности, сколько в порах поролона, а потом такая чистка не является эффективности.

Специалисты рекомендуют часто менять губки. Так как они исследовали губки после их недельного использования, авторы работы советуют доставать новую губку не реже одного раза в семь дней.  

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