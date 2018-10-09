Собаки вытащили лису из норы и чуть не разорвали ее: видео

В Приморье туристы спасли уссурийскую лису после нападения собак. Сейчас пострадавший зверь проходит реабилитацию в зоопарке во Владивостоке. Об этом сообщается на странице зоопарка в Instagram.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что лиса хромает, но самостоятельно передвигается и ест.

Животное нашли возле дороги недалеко от поселка Перевозное, она лежала израненная.

«Видимо, собаки вытащили его из норы. Люди вместе с хозяином базы отобрали раненое животное и решили забрать себе, чтоб вылечить и отпустить в лес», - говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, состояние лисы улучшается, и сейчас ничто не угрожает ее жизни.