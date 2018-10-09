Милорад Додик признал легитимность референдума в Крыму

Один из избранных лидеров Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает легитимным референдум в Крыму, а сам полуостров признает российским.

«Воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал Уставу ООН», - приводит слова Додика газета «Известия».

Он отметил, что намерен добиваться в стране признания Крыма частью России, а также пообещал в будущем приехать на полуостров с визитом.

Додик побеждает в гонке за кресло в президиуме (коллективный глава государства из трех человек, по одному от сербов, хорватов и бошняков) от сербов.

Милорад Додик известен своей антизападной и антинатовской политикой.