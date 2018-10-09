Google решил закрыть свою социальную сеть Google+

Интернет-гигант Google решил отказаться от социальной сети Google+. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Google+ будет закрыт из-за низкой популярности и уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке данных пользователей.

В сообщении говорится, что исследование показало значительные сложности на пути разработки и поддержания соцсети на должном уровне для потребителей.

Кроме того, обнаруженная уязвимость позволяла сторонним приложениям получить доступ к скрытым личным данным пользователей. Ошибка существовала в уровне конфиденциальности с 2015 по 2018 год и была обнаружены и ликвидирована лишь в ходе мартовского исследования безопасности. По оценкам Google, утечка данных могла произойти из аккаунтов 500 тысяч пользователей.

Компания дала время участникам соцсети для того, чтобы перенести данные на другие платформы. Окончательно пользовательская версия Google+ прекратит существование к августу 2019 года.

Однако полностью от социальной сети Google отказываться не планирует. Скорей всего, Google+ будет использоваться как корпоративная платформа. Сотрудники разработают новые функции, которые могут заинтересовать бизнес-сообщество.