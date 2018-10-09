Шнуров удалил все публикации в Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров удалил все публикации в своем аккаунте в Instagram. В результате страница, у которой более трех с половиной миллионов подписчиков, осталась без единой записи.

«Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть», - подписано в статусе аккаунта.

Ранее музыкант активно использовал свой аккаунт в Instagram для общения с фанатами и представителями СМИ, а также реагировал на резонансные события в шоу-бизнесе.

В июле Сергей Шнуров воодушевился победой российских футболистов над сборной Испании, которую принес команде вратарь Игорь Акинфеев, отбивший пенальти ногой в падении. Артист написал стихотворение, посвященное «триумфатору» и опубликовал его именно в своем Instagram.