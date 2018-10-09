«Макгрегор» позвонил в полицию Уфы и пожаловался на побои

В Уфе неизвестный представился Конором Макгрегором и пожаловался в полицию на побои. В уфимскую полицию поступил звонок от человека, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение.

«Поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб… Заявление зарегистрировано», — приводит РИА Новости сообщение источника.

По данным источника, заявление не может быть рассмотрено, так как драка случилась в Лас-Вегасе.

Хабиб Нурмагомедов в ночь с субботы на воскресенье, 7 октября, в четвертом раунде одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором. После завершения боя Хабиб Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и набросился на тренера Конора Макгрегора, который все это время, по словам спортсмена, провоцировал его на конфликт.