Ученые назвали основную особенность счастливых отношений

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что счастливые отношения в парах начинаются с простого слова «мы». Результаты работы были опубликованы в научном издании Journal of Social and Personal Relationship.

Исследователи проанализировали 30 научных работ, которые включают данные в общей сложности о почти 5300 участниках. Половина испытуемых состояли в браке.

В ходе работы обращали внимание на пять параметров: результаты отношений (удовлетворенность, продолжительность союза), поведение в отношениях (наблюдаемые положительные и отрицательные взаимодействия), психическое и физическое здоровье, а также насколько хорошо участники заботятся о себе.

Выяснилось, что пары, которые часто говорят «мы» и «нас», имеют наиболее успешные отношения. Более того, такие люди оказались наиболее счастливыми и здоровыми участниками.

По словам психологов, фраза «мы говорим» является своеобразным индикаторов взаимозависимости, то есть партнеры влияют на мысли, чувства и поведение друг друга. Они утверждают, что использование в своей речи таких оборотов обозначает переход от думающего только о себе человека в сторону ориентированного на взаимоотношения.

Такая ситуация актуальная не только для молодых, но и для пожилых пар. Как отмечают психологи, важно использовать местоимение «мы» во время каких-либо конфликтов для других трудностей в отношениях.

Психологи считают, что взаимозависимость связана со здоровым поведением в отношениях, например, с поддержкой в стрессовых ситуациях.

По словам ведущего автора исследования Александра Карана, основной вывод новой работы заключается в том, что взаимозависимость может привести к положительному и ориентированному на отношения поведению. Местоимения, используемые людьми в совей речи, демонстрируют ту самую взаимосвязь.