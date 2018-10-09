Ученые впервые отредактировали ДНК эмбриона в материнской утробе

Молекулярные биологи впервые смогли исправить опасную мутацию в ДНК зародыша в материнской утробе.

В исследованиях применялся геномный редактор CRISPR/Cas9. В результате эксперимента ученые смогли предотвратить раннюю смерть только что родившихся мышей из-за разрушения печени. Об этом пишет издание Nature Medicine.

Целью исследований является применение методик для борьбы с реальными заболеваниями при диагностике беременных женщин, а также борьба с мутациями, которые убивают ребенка или приводят к тяжелым патологиям.