Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Путиным

Екатерина Масло
01:38 09.10.2018
Нетаньяху рассказал о планах встретиться с Путиным на фоне споров, которые возникли из-за гибели в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, на воскресном заседании правительства. В Кремле такой возможности не исключают, но дата встречи пока не согласована.
Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Путиным
Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что на планируемой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет обсудить международное признание израильского контроля над Голанскими высотами, военное присутствии Ирана в Сирии и решимость еврейского государства противостоять этой угрозе. Об этом он заявил во время поездки на Голанские высоты – горное плато, которое было отбито Израилем у Сирии в 1967 году и позднее аннексированное в одностороннем порядке.

Он считает, что Израиль на Голанских высотах – это факт, который мировое сообщество должно признать.

«Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и "Хезболлах" на берегах озера Кинерет», - сказал глава кабинета министров.

Нетаньяху также снова обвинил Иран и его союзников в стремлении развернуть группировку сил в Сирии, которая бы действовала против контролируемых Израилем Голанских высот.

Он добавил, что договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. Кроме того, он подчеркнул, что вместе с российским лидером они развивают добрые отношения между Россией и Израилем.

Нетаньяху отметил, что знает путина как человека, который понимает его пристрастие безопасности Израиля и значение, придаваемое израильтянами Голанским высотам.

Израильский премьер-министр рассказал о планах встретиться с Путиным на фоне споров, которые возникли из-за гибели в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, на воскресном заседании правительства. В Кремле такой возможности не исключают, но дата встречи пока не согласована.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.10.2018, 13:22
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Дата09.10.2018, 00:01
Доставка на вертолетах: в ЮВО десант высадился в тылу «боевиков» и «уничтожил» их склад с боеприпасами
Дата08.10.2018, 23:25
ФК «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в московском кафе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата08.10.2018, 18:08
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:24 Спорт
Видео
Фанаты Нурмагомедова сорвали его выступление и чуть не затоптали друг друга: видео
21:51 В стране и мире
На Украине представили «модернизированную» РСЗО «Град»
21:38 Спорт
Видео
«Пояс летит домой»: Нурмагомедов показал победный трофей на видео
20:30 В стране и мире
Видео
«Звезда» публикует первые кадры с места драки Кокорина и Мамаева
17:46 В стране и мире
В МИД РФ назвали истинное предназначение техсредств у задержанных в Нидерландах россиян
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
СМИ: в библиотеке Штутгарта крысы сгрызли около 8 тысяч книг на €200 тыс.
Опубликовано видео нападения Нурмагомедова на тренера Макгрегора
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.