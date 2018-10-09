Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что на планируемой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным хочет обсудить международное признание израильского контроля над Голанскими высотами, военное присутствии Ирана в Сирии и решимость еврейского государства противостоять этой угрозе. Об этом он заявил во время поездки на Голанские высоты – горное плато, которое было отбито Израилем у Сирии в 1967 году и позднее аннексированное в одностороннем порядке.

Он считает, что Израиль на Голанских высотах – это факт, который мировое сообщество должно признать.

«Насколько это зависит от меня, Голаны навсегда останутся под израильским суверенитетом, потому что в противном случае мы получим Иран и "Хезболлах" на берегах озера Кинерет», - сказал глава кабинета министров.

Нетаньяху также снова обвинил Иран и его союзников в стремлении развернуть группировку сил в Сирии, которая бы действовала против контролируемых Израилем Голанских высот.

Он добавил, что договорился с президентом Путиным о важной координации в сфере безопасности между Армией обороны Израиля и российскими военными. Кроме того, он подчеркнул, что вместе с российским лидером они развивают добрые отношения между Россией и Израилем.

Нетаньяху отметил, что знает путина как человека, который понимает его пристрастие безопасности Израиля и значение, придаваемое израильтянами Голанским высотам.

Израильский премьер-министр рассказал о планах встретиться с Путиным на фоне споров, которые возникли из-за гибели в Сирии самолета-разведчика ВКС РФ Ил-20, на воскресном заседании правительства. В Кремле такой возможности не исключают, но дата встречи пока не согласована.