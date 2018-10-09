Совместные учения вполне вероятны: эксперт о перспективах российско-японского военного сотрудничества

Перспективы совместных российско-японских учений есть. Так «Звезде» прокомментировал возможное сотрудничество между наими странами в военной сфере военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, такое взаимодействие возможно как в виде военно-морских учений, так и в виде учений авиации двух стран.

«Их военные наблюдатели могли следить за нашими учениями «Восток-2018», «Запад-2017», они видели, как действуют наши войска, как наши обучают и взаимодействуют с союзниками. Понятно, что такой помощи со стороны США они, скорее всего, не видели», - рассказал Леонков.

Однако, по словам эксперта, о совместных маневрах пока рано говорить. О развитии ВТС между Россией и Японией можно будет говорить лишь после того, как будет создана некая прокрамма взаимодействия двух государств, которые, кстати, имеют общую морскую границу.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с начальником штаба японских Сил самообороны адмирал Кацутоси Каванопроблемы двустороннего сотрудничества, а также вопросы помощи Сирии.